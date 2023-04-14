Мухаммед бин Салман открыл четыре особые экономические зоны в Саудовской Аравии

Наследный принц и премьер-министр Мухаммед бин Салман открыл четыре особые экономические зоны (ОЭЗ) в Саудовской Аравии для привлечения инвесторов, сообщает »Саудовское агентство печати».

«Саудовская Аравия открыта для бизнеса и приветствует инвесторов со всего мира, чтобы они своими глазами увидели возможности, которые мы можем предложить. Новые особые экономические зоны, запущенные сегодня, окажут существенное влияние на ведение бизнеса в стране, создадут десятки тысяч рабочих мест и принесут миллиарды риалов», — заявил бин Салман на открытии ОЭЗ.

Отмечается, что в четырех особых зонах под Эр-Риядом, в Джизане, в портовом городе Рас-эль-Хайре и экономическом городке имени короля Абдаллы в Джидде иностранцы получат возможность 100%-го контроля над фирмами, а также гарантии конкурентоспособных ставок корпоративного налога и освобождение от таможенных пошлин на импорт.

Кроме того, иностранным компаниям будет обеспечены ресурсы для производства и сырье.

Ранее в особой экономической зоне «Технополис Москва» началось производство электрических грузовых автомобилей Evm Pro.