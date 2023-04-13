Президент Бразилии Лула да Силва призвал найти альтернативу доллару в мировой торговле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в пользу их национальных валют и поддержать усилия Пекина по прекращению доминирования доллара в мировой торговле, передает The Financial Times.

В ходе своего первого официального визита в Китай после переизбрания да Силва призвал страны БРИКС выработать собственные альтернативные валюты для использования в торговле.

«Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?» — спросил он во время выступления в Шанхае в Новом банке развития, созданного участниками БРИКС.

Издание отмечает, что да Силва поддерживает усилия Пекина по использованию в международных сделках юаня и что на встрече 14 апреля лидер Китая Си Цзиньпин будет убеждать президента Бразилии поддержать некоторые внешнеполитические программы Пекина, в частности инициативу «Один пояс — один путь».

По мнению экспертов, Китай использует свои преимущества в торговле, чтобы склонить партнеров к более широкому использованию юаня, и бросает вызов доминированию доллара, чтобы уменьшить свою зависимость от долларовых активов и избежать «финансового удушения» от США.