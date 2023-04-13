ВР начала добычу нефти в Мексиканском заливе на новой платформе Argos

Британская нефтегазовая компания BP приступила к добыче нефти на своей новой морской платформе Argos в американской части Мексиканского залива. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Там уточняется, что Argos — первый новый производственный объект BP в Мексиканском заливе с 2008 года.

Argos — пятая платформа BP в Мексиканском заливе.

«Запуск Argos — это фантастическое достижение, которое помогает реализовать нашу интегрированную энергетическую стратегию — инвестиции в современную энергетическую систему и, в то же время, инвестиции в энергетический переход. Argos укрепит наши ключевые позиции в Мексиканском заливе на долгие годы», — приводятся в сообщении слова гендиректора BP Бернарда Луни.

В сообщении уточняется, что валовая производственная мощность платформы составляет 140 тыс. баррелей нефти в сутки. С помощью этой платформы BP собирается увеличить валовую эксплуатируемую производственную мощность компании в Мексиканском заливе примерно на 20%. BP рассчитывает нарастить добычи в Мексиканском заливе до 400 тыс. баррелей нефти в день к середине этого десятилетия.

BP — транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки компании приносит деятельность в США. BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира