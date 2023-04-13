В финской Fortum назвали условие замены ядерному топливу из России

Президент финской энергетической компании Fortum Маркус Раурамо назвал условие прекращения импорта ядерного топлива из РФ. По его словам, это может произойти после истечения действующего контракта или при введении санкций. Его слова передал «Интерфакс».

«Для нас понятно, что мы не будем продолжать импорт ядерного топлива из России после истечения контракта или если будет введены санкции», — сказал он.

По словам Раурамо, в настоящее время у Fortum есть действующий контракт с «ТВЭЛ» (российская компания ядерного топливного цикла со штаб-квартирой в Москве, действует с 1996 года) на поставку ядерного топлива для АЭС «Ловииса». Это соглашение действует до 2027-2030 годов, пока не закончится срок эксплуатации старых реакторов.

2 марта газета Helsingin Sanomat сообщила, что компании из Финляндии понесли ущерб на общую сумму более €4 млрд в связи с уходом с российского рынка из-за международных санкций. При этом самые крупные убытки понесла Fortum (-€1,7 млрд).

30 марта финская таможня проинформировала, что доля России в общем стоимостном импорте Финляндии за 2022 год сократилась в 6 раз — с 15,8% в январе прошлого года до 2,6% в декабре, в экспорте показатель упал за тот же период вдвое — с 5,4% до 2,7%, отметили в финской таможне.