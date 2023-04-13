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Депутат Бахарев: власти планируют запретить торговлю акциями зарубежных компаний ОПК

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев рассказал газете «Ведомости» о планах властей запретить торговлю на российских биржах акциями зарубежных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), поставляющих вооружение на Украину.

Например, речь идет о таких бумагах ,как Raytheon Technologies (производит противотанковое оружие Javelin и Stinger) и Lockheed Martin (ракетные комплексы HIMARS), следует из статьи. По словам депутата, инвесторы совершили свыше 10 тыс. операций с акциями первой из компаний и более 3тыс. – второй.

Бахарев назвал такую ситуацию недопустимой и абсолютно аморальной. По его словам, брокеры получают процент, корпорации – капитализацию. Инвесторы при этом зарабатывают, но из оружия компаний ОПК, поставляющих вооружение в Киев, «убивают российских военнослужащих». Согласно предварительному анализу Центробанка РФ, сейчас в законодательстве не зафиксированы полномочия госорганов по остановке торгов зарубежными акциями по подобным основаниям.

В качестве правового инструмента для введения законного запрета власти рассматривают указ президента РФ, уточнил депутат.

В Минфине РФ подтвердили газете проработку правового механизма, говорится в статье.

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