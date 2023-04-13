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Аналитик Эшкинин посоветовал россиянам избавляться от долларов «прямо сейчас»

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В настоящее время потенциал роста курса американского доллара к российскому рублю практически исчерпан, из-за чего в обозримом будущем, скорее всего, на внутреннем валютном рынке РФ наступит коррекция. По этой причине россиянам следует продавать доллары уже сейчас, если они хотят оказаться в плюсе после проведения операции, приводит слова финансового аналитика компании «Алор Брокер» Андрея Эшкинина агентство «Прайм».

Официальный курс доллара от Центробанка (ЦБ) на 13 апреля составляет 82,09 руб. Накануне, 12-го числа, котировки находились на уровне 82,18 руб.

«Потенциал роста доллара к рублю практически исчерпан и вскоре наступит коррекция. Если вы ранее покупали доллары с целью продать потом подороже, сейчас самое время сделать это, так как существенных скачков в будущем не ожидается, если не произойдет форс-мажора», — рекомендовал Эшкинин.

По его словам, значительное ускорение падения курса рубля к доллару в последнее время было связано с разрешением правительства на продажу британским концерном Shell собственной доли в 27,5% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» за 94,8 млрд руб. Однако эффект от этой сделки будет непродолжительным — курс доллара вряд ли поднимется выше коридора 81–82 руб.

13 апреля курс рубля укрепился к доллару, евро и юаню. В ходе утренних торгов на Московской бирже курс российской валюты к американской поднимался до 81,48 руб., к европейской — до 89,95 руб., к китайской — до 11,827 руб.

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