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РИА Новости: суши-бар «Ёбидоёби» в Барнауле сменил вывеску

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«Ёбидоёби»/Vk

Суши-бар «Ёбидоёби» в Барнауле сменил вывеску. От прежнего названия на ней осталась только буква «Ё» и надпись «Суши и роллы». Об этом написало РИА Новости.

В материале уточняется, что новая вывеска появилась на здании бара в Барнауле по адресу Георгиева, 40. Там расположен производственный цех ресторана.

«Вместо названия «Ёбидоёби» появилась красная буква «Ё» и лаконичная надпись «Суши и роллы», – следует из материала.

Компания также переименована в сервисе «ДубльГис Барнаул». Теперь она значится там как «служба доставки суши и роллов «Ё».

В то же время на сайте суши-бара указано прежнее провокационное название.

10 апреля 2023 года Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» изменить название в течение трех месяцев. Согласно постановлению суда, название сети противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку оно может быть созвучно с ненормативной бранной лексикой.

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