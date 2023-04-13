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ВТБ Форекс расширил линейку валютных пар с юанем

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

ВТБ Форекс расширил линейку валютных инструментов для торговли на форекс, сообщает пресс-служба банка. Теперь клиентам доступны валютные пары CNY/RUB и USD/CNY.

Как отметил заместитель генерального директора ВТБ Форекс Владимир Костюков, новые валютные пары с китайскими юанями станут востребованными и неотъемлемыми инструментами в портфеле трейдера.

«Мы всегда были и остаемся приверженцами внедрения новых и востребованных продуктов инвестиционного рынка. Как и Мосбиржа, которая стала первым организованным рынком юаня за пределами Китая, ВТБ Форекс стал первым форекс-дилером на российском рынке, который стал открывать своим клиентам счета в юанях для инвестиций на форекс. На наш взгляд, в текущей ситуации один из наиболее эффективных вариантов использования валютных активов – это инвестирование на рынке Форекс», — сказал он.

Также Костюков напомнил, что в апреле 2023 года валютная пара CNY/RUB в обороте биржевых торгов достигла 39%, в то время как доля пары USD/RUB снизилась до минимальных за последние годы 34%.

В ВТБ Форекс подчеркнули, что набирающая популярность китайская валюта поставила новый исторический рекорд по объему торгов в России. Так, обороты торгов юанем в паре с российским рублем с начала 2022 года выросли более чем в 44 раза и по данным Московской биржи составили 1,55 трлн рублей.

По мнению аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, кроме роста спроса на китайскую валюту ожидается и рост интереса к номинированным в юанях облигациям российских эмитентов. Эксперты прогнозируют пару CNY/RUB на уровне 11,3 на конец 2023 года при ожидаемом курсе 77,9 рублей за доллар.

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