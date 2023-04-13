Таможня Китая: товарооборот России и КНР в январе-марте вырос на 38,7%, до $53,84 млрд

Главное таможенное управление КНР информировало, что товарооборот страны с Россией за период с января по март вырос в годовом исчислении на 38,7%, достигнув $53,84 млрд, передает ТАСС.

Отмечается, что экспорт в Россию из КНР за три месяца вырос на 47,1%, составив около $24,07 млрд, а импорт российских товаров и услуг в Китай вырос на 32,6%, до $29,77 млрд.

Ранее сообщалось, что в 2022 году КНР экспортировала в Россию 162 тыс. автомобилей, за год прирост составил более 33%. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэ отметил, что доля китайских марок на российском рынке увеличилась с 7% до 19,2%. Кроме того, по словам дипломата, увеличился экспорт бытовой техники и потребительской электроники. Он подчеркнул, что потенциал потребительского роста России огромен и спрос на китайские товары постоянно растет.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал рост товарооборота России и Китая до $300 млрд.