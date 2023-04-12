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Экономист Прокудин допустил, что к началу мая доллар будет стоить более 80 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал к началу мая 2023 года курс доллара США выше 80 руб. По его словам, в ближайшее время ждать укрепления рубля не приходится.

«Курс останется выше 80 руб. Вероятно, он будет как раз в районе 85 руб. Уменьшение дисконтов по нефти или другие позитивные конъюнктурные события могут приводить к краткосрочному укреплению курса, однако мы не знаем сейчас, случатся ли они», — объяснил Прокудин.

В Центробанке и Минфине ослабление рубля связали с падением экспортной выручки в начале года.

12 апреля на торгах Мосбиржи доллар достиг отметки в 82,17 руб. До этого доллар протестировал максимумы апреля прошлого года. 6 апреля курс доллара США на торгах Мосбиржи превысил 80 руб. впервые с 6 апреля 2022 года. Торги в результате закрылись на уровне 81,38 руб. Затем нацвалюта показала небольшое укрепление. 4 апреля курс рубля снизился до 79,52 за доллар, 5 апреля — до 79,84 руб.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», автодилеры и частные продавцы, поставляющие автомобили из-за границы, повысили цены на 10%, на фоне падения рубля.

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