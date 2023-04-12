Стратегический резерв нефти в США сократился до минимальных за 40 лет значений

Стратегический резерв нефти США сократился до 369,6 млн баррелей, что является минимальным значением с ноября 1983 года. Это следует из данных еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Отмечается, что в ноябре 1983 года показатель нефтяного резерва США также составлял 369,6 млн баррелей. При этом за прошедшую неделю показатель сократился на 1,6 млн баррелей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США планируют пополнять нефтяные резервы, несмотря на сложности, с выгодой для налогоплательщиков.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки по сокращению добычи и отметил, что дополнительное сокращение ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.