Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мантуров заявил о намерении РФ удвоить долю отечественной электроники в стране

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о намерении России в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%.

«Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке... ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%», — сказал Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации (цитата по РИА Новости).

Министр отметил, что только за прошлый год «освоен выпуск более тысячи продуктов электроники».

Как ранее сообщало РБК, Минпромторг намерен ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией. Соответствующий статус дает производителям приоритет на госзакупках и доступ к другим льготам.

В министерстве рассказали, что изменения помогут достичь в будущем независимости от зарубежной электроники в сфере наземного транспорта, а также создать и внедрить крупносерийное производство российской автоэлектроники и ее компонентов в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях