Мантуров заявил о намерении РФ удвоить долю отечественной электроники в стране

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о намерении России в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%.

«Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке... ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%», — сказал Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации (цитата по РИА Новости).

Министр отметил, что только за прошлый год «освоен выпуск более тысячи продуктов электроники».

Как ранее сообщало РБК, Минпромторг намерен ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией. Соответствующий статус дает производителям приоритет на госзакупках и доступ к другим льготам.

В министерстве рассказали, что изменения помогут достичь в будущем независимости от зарубежной электроники в сфере наземного транспорта, а также создать и внедрить крупносерийное производство российской автоэлектроники и ее компонентов в России.