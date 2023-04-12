Украина заключила с Канадой соглашение о поставках уранового концентрата

Украинская компания «Энергоатом» и канадская горнорудная компания Сameco подписали соглашение о регламенте поставок уранового концентрата с Украины в Канаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз «Энергоатома» в Telegram.

«ГП «НАЭК» Энергоатом» подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины», — сообщила пресс-служба «Энергоатома».

На компанию Cameco приходится около 15% всего добываемого в мире урана.

В настоящий момент у Украины нет мощностей для производства собственного ядерного топлива, до СВО его производила для «Энергоатома» Россия, сейчас на Украине планируют запустить собственное производство ядерного топлива, оборудование для этого будет создано на предприятии американской компании Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

Ранее сообщалось, что в 2022 году урановый концентрат подорожал до $50 за фунт впервые за 10 лет.