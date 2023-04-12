Bloomberg: страны Восточной Европы ищут способы отказаться от поставок урана из России

Руководство ряда атомных электростанций, расположенных в странах Восточной Европы, ищут способы отказаться от поставок российского урана в рамках стратегии по снижению энергетической зависимости от РФ. В качестве одного из альтернативных источников рассматривается Казахстан, на долю которого приходится более 40% от суммарного объема производства урана в мире, сообщает Bloomberg.

«Некоторые атомные станции в Восточной Европе, которые ранее поставляли обогащенный уран из России, ищут новых поставщиков для заключения контрактов с 2025 года. Геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, побуждая некоторых производителей электроэнергии наращивать запасы. Мы готовим наши запасы к добыче, поэтому мы сможем реагировать на запросы рынка», — заявил главный исполнительный директор государственной урановой компании Казахстана — Казатомпром — Ержан Муканов.

Согласно прогнозам аналитиков Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году спрос на поставки урана в мире вырастет примерно на треть. На этом фоне Казахстан планирует сохранить объемы добычи данного вида топлива на уровне около 22 тыс. тонн. Это необходимо, чтобы цены на уран не перешли к росту, уточнил он.

«Мы прогнозируем увеличение спроса на уран, но мы не заинтересованы в резком росте цен», — заключил Муканов.

28 марта министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что приветствует стремление Украины продолжать вводить санкции против российской энергетической отрасли и, в том числе, атомной сферы. Это «послание» будет приоритетным для королевства во время его председательства в Совете Евросоюза.