Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: страны Восточной Европы ищут способы отказаться от поставок урана из России

close
100%
Petr Svarc/Global Look Press

Руководство ряда атомных электростанций, расположенных в странах Восточной Европы, ищут способы отказаться от поставок российского урана в рамках стратегии по снижению энергетической зависимости от РФ. В качестве одного из альтернативных источников рассматривается Казахстан, на долю которого приходится более 40% от суммарного объема производства урана в мире, сообщает Bloomberg.

«Некоторые атомные станции в Восточной Европе, которые ранее поставляли обогащенный уран из России, ищут новых поставщиков для заключения контрактов с 2025 года. Геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, побуждая некоторых производителей электроэнергии наращивать запасы. Мы готовим наши запасы к добыче, поэтому мы сможем реагировать на запросы рынка», — заявил главный исполнительный директор государственной урановой компании Казахстана — Казатомпром — Ержан Муканов.

Согласно прогнозам аналитиков Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году спрос на поставки урана в мире вырастет примерно на треть. На этом фоне Казахстан планирует сохранить объемы добычи данного вида топлива на уровне около 22 тыс. тонн. Это необходимо, чтобы цены на уран не перешли к росту, уточнил он.

«Мы прогнозируем увеличение спроса на уран, но мы не заинтересованы в резком росте цен», — заключил Муканов.

28 марта министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что приветствует стремление Украины продолжать вводить санкции против российской энергетической отрасли и, в том числе, атомной сферы. Это «послание» будет приоритетным для королевства во время его председательства в Совете Евросоюза.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях