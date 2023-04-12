«Известия: Минэк назвал главные риски для экономики России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал мировую рецессию и дефицит кадров главными рисками для экономики России. Об этом пишет газета «Известия».

Он отметил, что необходимо максимально сконцентрировать усилия над повышением производительности труда и перераспределением кадров между регионами и отраслями.

По словам Решетникова, в целом экономика России оказалась устойчива, а ключевыми источниками ее роста будут потребительский спрос и инвестиции.

Среди задач министр обозначил укрепление рыночных институтов и сохранение эффективности бюджетных расходов.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавил, что проблему дефицита кадров необходимо решать комплексно, в частности, важно увеличивать финансирование образования, здравоохранения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что индекс деловой активности в настоящий момент указывает на основания для последующего экономического роста в Российской Федерации.