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В Польши предложили распределять украинское зерно по всем странам ЕС

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Глава министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что украинскую сельскохозяйственную продукцию следует распределять по всем странам Евросоюза, чтобы решить проблемы, возникшие из-за ее профицита на рынке. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Нам всем придется заниматься этой проблемой, чтобы распределить продукты с Украины во все страны ЕС», — рассказал он.

По словам министра, данный вопрос обсуждался с представителями аграрного сектора Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, которые больше остальных пострадали от проблем с ввозом украинского зерна. Теперь Телюс намерен провести переговоры с вышеуказанными странами, чтобы совместно обратиться к Евросоюзу с целью изменения политики в отношении беспошлинного доступа сельхозпродукции Украины на европейские рынки.

Накануне Социал-демократическая партия Румынии обратилась к МИД страны с требованием о начале переговоров о прекращении поставок украинского зерна в страну при сохранении транзита в третьи страны.

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