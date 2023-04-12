В Польши предложили распределять украинское зерно по всем странам ЕС

Глава министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что украинскую сельскохозяйственную продукцию следует распределять по всем странам Евросоюза, чтобы решить проблемы, возникшие из-за ее профицита на рынке. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Нам всем придется заниматься этой проблемой, чтобы распределить продукты с Украины во все страны ЕС», — рассказал он.

По словам министра, данный вопрос обсуждался с представителями аграрного сектора Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, которые больше остальных пострадали от проблем с ввозом украинского зерна. Теперь Телюс намерен провести переговоры с вышеуказанными странами, чтобы совместно обратиться к Евросоюзу с целью изменения политики в отношении беспошлинного доступа сельхозпродукции Украины на европейские рынки.

Накануне Социал-демократическая партия Румынии обратилась к МИД страны с требованием о начале переговоров о прекращении поставок украинского зерна в страну при сохранении транзита в третьи страны.