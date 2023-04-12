Глава ЦБ Филиппин указал на необходимость создания мультивалютного мира

Глава Центробанка Филиппин Фелипе Медалла сообщил о необходимости создания мультивалютного мира, передает РИА Новости.

«Мы хотим мультивалютный мир, но пока у других валют нет необходимых международных рынков для поддержки», — сказал он.

Преимущество доллара, по его словам, заключается в большом рынке государственных ценных бумаг.

Вместе с тем ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в силах «отменить» начавшуюся дедолларизацию.

В сентябре прошлого года экономист Егор Клопенко указал, что укрепление доллара по отношению к другим валютам говорит о кризисе в США, который грозит распространиться на экономики множества стран, поставив их на грань выживания.