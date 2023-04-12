Матвиенко призвала пересмотреть зарплаты сотрудников космической отрасли

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге, размещенном на сайте палаты в честь Дня космонавтики написала, что переоценка системы зарплат на госпредприятиях космической сферы является важнейшей мерой для возврата престижа профессий в этой отрасли.

«Первоочередной мерой считаю пересмотр системы зарплат на госпредприятиях», — заявила она.

По мнению председателя Совфеда, трудно ожидать от специалистов прорыва при окладе инженера, сопоставимом с заработной платой кассира в супермаркете.

Матвиенко отметила, что космическая отрасль на данный момент остро нуждается в новых молодых кадрах и специалистах высокого уровня.

«Ведь это интеллектуальная элита страны, нам нельзя об этом забывать», — заключила она.

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космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева поздравил с Днем космонавтики россиян.