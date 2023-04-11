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Мишустин заявил, что Россия должна добиваться независимости в технологиях

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» заявил, что Россия должна преодолевать зависимость от импортных разработок и наладить выпуск критически значимой продукции, передает ТАСС.

«Для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции», — объявил глава правительства.

Он добавил, что эта работа должна основываться на собственные ресурсы и компетенции. По словам премьера, для этого необходимо усилить и вывести на принципиально новый уровень производственный, научный и кадровый потенциал России. Мишустин отметил, что с этой целью будут наращиваться промышленные мощности, массовые запуски производств и высокотехнологичных предприятий.

Ранее правительство утвердило постановление о поддержке российских компаний для разработки отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.

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