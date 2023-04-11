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В Citigroup допустили, что цены на нефть упадут ниже $80 за баррель

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Eric Gay/AP

Цены на нефть могут упасть ниже $80 за баррель, даже несмотря на недавние очевидные попытки альянса ОПЕК+ поддержать этот уровень сокращениями добычи топлива. Такое мнение в интервью Bloomberg Television высказал руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в CitiGroup Эд Морс.

По его словам, долгожданное восстановление экономики Китая идет медленнее, чем ожидалось. В то же время перспектива замедления экономического роста на Западе подрывает спрос на нефть, отметил эксперт.

«Время покажет, что на самом деле происходит с экономикой (Китая. – «Газета.Ru»), но восстановление идет медленнее. Во всяком случае, это будет феномен конца года», — сказал Морс.

Кроме того, инвесторы могут недооценивать, какой рост добычи может быть достигнут в Ираке и Венесуэле, считает эксперт. По его мнению, это может компенсировать некоторые сокращения добычи со стороны ОПЕК+.

2 апреля несколько стран ОПЕК+, включая Россию, заявили, что до конца года будут сокращать нефтедобычу из-за непредсказуемости на мировом рынке сырья. Москва заявила, что сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, аналогичное решение приняла Саудовская Аравия. О планах сократить уровень суточной нефтедобычи заявили и другие страны ОПЕК+. Так, ОАЭ уменьшит добычу на 144 тыс. баррелей в сутки, Оман — на 40 тыс., Кувейт — на 128 тыс., Алжир — на 48 тыс., Ирак — на 211 тыс. В общей сложности страны альянса выразили готовность сократить суммарную нефтедобычу на более чем 1,5 млн баррелей в сутки.

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