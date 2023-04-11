Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы ВТБ Костина провести новую приватизацию.

Он отметил, что в Кремле пока не обсуждали это предложение, этот вопрос касается, в первую очередь, экспертов в области экономики.

«Интересна одна из точек зрения, представленная Костиным. Он представляет второй по величине банк в России, он наработал авторитет в банковском секторе и как экономист тоже», — отметил Песков.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил провести новый этап приватизации в России для обеспечения новой модели роста российской экономики на фоне введенных санкций.

Позднее, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах предположил, что возобновление приватизации в России в условиях санкций Запада и ухода из страны иностранных компаний приведет к тому, что активы будут продаваться дешевле, а доля госсектора в экономике России вырастет — преференции в покупке акций сможет получить, в том числе, ВТБ.