На майские праздники 71% россиян планируют потратить не более 20 тысяч рублей

Подавляющее большинство россиян – 71% — на майские праздники в этом году планируют потратить не более 20 тыс. рублей. В прошлом году таковых было 62%, следует из результатов опроса компании MoneyMan, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Потратить до 10 тыс. руб. собираются 26% респондентов. Расходы 24% опрошенных составят 10-15 тыс. руб. Бюджет еще у 21% составляет 15-20 тыс. руб. Остальные респонденты собираются потратить более 20 тыс. руб. на праздниках.

Более половины опрошенных — 58% — сообщили, что в этом году в целом сократят свои расходы на праздники в мае по сравнению с прошлым годом. В 2022-м об этом заявляло 47%. Остальные 42% респондентов в этом году собираются израсходовать столько же, увеличить траты или пока не определились с планами.

«Результаты опроса говорят об общем снижении потребительской активности, на фоне перехода к сберегательной модели поведения россияне стараются минимизировать траты на второстепенные нужды, к которым относятся праздничные расходы», — отметил директор по маркетингу MoneyMan Андрей Грезнев.

Опрос проводился в период с 1 по 10 апреля 2023 года. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет по всей России. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием, проведенным в 2022 году.