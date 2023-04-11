Сбербанк порадовал инвесторов результатами за I квартал

Сбербанк получил 350,2 млрд руб. чистой прибыли в первом квартале 2023 года. За прошлый месяц финансовой организации удалось выдать розничные кредиты на сумму, превышающую 660 млрд руб — это максимальный показатель за всю историю банка. Таковы финансовые результаты I квартала, сообщает пресс-служба Сбера.

Ранее Мосбиржа опубликовала традиционный рейтинг популярности акций среди частных инвесторов, указав, что акции Сбера есть почти у 40% частных игроков.

В Сбере отмечают, что финансовые результаты I квартала подтверждают, что инвесторы не зря верят в компанию.

Экономист Андрей Бархота обращает внимание, что акции Сбера полностью отыграли падение прошлого непростого года и теперь стоят больше, чем до 24 февраля 2022 года.

«Бумаги Сбера одни из наиболее популярных в инвестиционных портфелях. Основной фактор привлекательности состоит в традиционно высоком уровне возврата на капитал и поддержании достойной операционной эффективности», — рассказал Бархота.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, «банк объективно полностью отыграл негатив прошлого года и смог нащупать точки роста в новых нишах».

Он отмечает, что на текущий момент бумаги Сбера представляют широкий интерес для большого круга инвесторов и, скорее всего, этот тренд дальше будет увеличиваться.

«Полагаю возможен дальнейший рост стоимости акций Сбера на фоне публикации данных отчетности и по мере приближения решения о дивидендах», — считает Жарский.

Независимый банковский эксперт-аналитик Василий Кутьин напоминает, что набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордную за всю историю банка сумму дивидендов — 565 млрд. рублей., или 25 рублей на одну акцию, что значительно стимулировало рост акций.

Кутьин согласен с тем, что дополнительным импульсом к росту может выступить успешные финансовые результаты за I квартал 2023 года.

«Если не произойдет каких-то новых сильных экономических или иных шоков, Сбербанк в этом году может показать существенный рост прибыли, которая может превысить уровень 1,1 трлн. рублей», — заключает эксперт.