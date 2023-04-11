Сбер заработал 350,2 млрд рублей прибыли за январь-март 2023 года по РСБУ

Сбербанк заработал 350,2 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ). При этом 125,3 млрд руб. из них банк получил в марте. В тот же месяц Сбер выдал кредитов физлицам на сумму более 660 млрд руб. Это рекорд за всю историю банка, следует из сокращенных результатов банка за первый квартал.

«Мы выдали более 660 млрд руб., и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате «Сбер» заработал прибыль в размере более 125 млрд руб., что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Из сокращенных результатов Сбербанка следует, что с начала этого года портфель розничных кредитов вырос на 4,7% и составил более 12,6 трлн руб. В марте показатель увеличился на 2,3%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 4% с января и преодолел уровень в 19,5 трлн руб. За март компаниям было выдано 1,4 трлн руб., что на 1,6% больше показателей февраля.

Чистый процентный доход Сбера за январь-март вырос на 22,4% и достиг 517,1 млрд руб. В марте показатель увеличился более чем на треть – на 32.9%. В банке это объяснили удорожанием стоимости средств клиентов в марте прошлого года после роста ключевой ставки Центробанка РФ.

Число клиентов-физлиц Сбера в первом квартале достигло 106,2 млн человек, а компаний – более 3 млн. Банк уточнил, что финансовые результаты были достигнуты им без использования послаблений ЦБ.