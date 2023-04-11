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Корпорация МСП и крупнейшие маркетплейсы договорились о системных правилах работы

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Корпорация МСП и крупнейшие российские маркетплейсы договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры для поддержки и развития малого бизнеса в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Как рассказал Исаевич, на цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где будут принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов.

«Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы в том числе отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами. Наша общая задача — не допускать пожаров», — отметил он.

Кроме того, отдельным предметом обсуждения в ближайшее время станут вопросы взаимодействия субъектов рынка электронной торговли. Один из основных — оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами.

Важно выстроить партнерскую и прозрачную работу этого рынка, подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП. По его словам, онлайн-торговля сегодня — самый быстрорастущий сегмент экономики, в котором регистрируется огромное число новых компаний.

«С начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тыс. На маркетплейсах становится все проще организовать бизнес, из-за чего число предпринимателей на площадках только продолжит расти. Это же касается и пунктов выдачи заказов», — добавил Исаевич.

Многосторонний меморандум подписали управляющий директор Ozon Сергей Беляков, гендиректор ООО «Маркетплейс» («Сбермегамаркет») Сергей Малышев, гендиректор «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук и директор по работе с органами государственной власти «Яндекс Маркета» Дмитрий Русаков. От имени Корпорации МСП документ подписал генеральный директор Александр Исаевич.

Она также отметил, что маркетплейсы в ходе переговоров выразили свою поддержку развитию этого сегмента рынка и готовность решать проблемные вопросы по-партнерски.

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