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Роскачество проверило пшеничную муку в России и убедилось в ее безопасности

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Роскачество проверило пшеничную муку в России и пришло к выводу, что все исследованные образцы безопасны. При этом семь лет назад доля высококачественной муки составляла 16%. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Роскачество исследовало муку в упаковках весом 1-5 кг, которая была произведена в 12 регионах России. Они охватывают 75% внутреннего рынка.

«Результаты испытаний показали отсутствие системных проблем на рынке, и в целом — безопасность муки высшего сорта. Так, вся мука оказалась «чистой» — через 36 часов после проведения пробной лабораторной выпечки картофельная болезнь не была выявлена (в 2016 году данное нарушение встречалось в 12% продукции)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Роскачество не нашло в исследуемых образцах загрязненности или зараженности вредителями хлебных запасов, которые могут попадать в муку в процессе переработки зерна, превышения нормы пестицидов или наличия броматов, которые улучшают хлебопекарные свойства. Впрочем, в 40% исследованной муки обнаружено незначительное количество пестицидов – один или несколько в следовом количестве, указали в ведомстве.

В 2016 году, по данным Роскачества, доля высококачественной муки была на уровне 16%.

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