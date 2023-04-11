«Ъ»: ЦБ РФ рекомендовал авиакомпаниям убрать автоматическую страховку при покупке билета

Служба Банка России по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при покупке билета, которая предусмотрена почти у всех перевозчиков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол по итогам совещания в марте с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора.

В протоколе говорится, что из-за предустановленного согласия на страхование появляется негативный информационный фон, а небольшой размер страховой премии не мотивирует потребителей «на возврат полиса и маскирует проблему», также в нем указывается на то, что автоматическая галочка на страховке создает риски заключения договора без его предварительного изучения, пишет «Ъ».

В Роспотребнадзоре рассказали, что за 2022 год было вынесено 82 предостережения транспортным компаниям за «автоматические страховки» и направлено в суд 12 исковых заявлений из-за навязывания страховок. При этом представители «Ингосстраха», СОГАЗа, СК «Согласие», «АльфаСтрахования» во время совещания заверили, что жалоб от самих потребителей «практически нет».

Как отмечает издание, у всех крупнейших авиакомпаний услуга страхования автоматически добавляется при покупке билета, ее стоимость составляет от 300 руб. до 630 руб., некоторые перевозчики автоматически включают в билет еще питание (+399 руб.) и услугу «Врач Онлайн» (+300 руб). Если умножить число пассажиров на среднюю цену страховок получатся сборы почти в 40 млрд руб., говорится в материале, при этом источник издания заявил, что реальный объем страхования составляет 2–5 млрд руб.

По словам других источников издания, получаемая перевозчиками комиссия «весьма существенная». В целом для зарубежных лоукостеров доля неавиационных доходов в общей выручке составляет до 40%, у «Победы» — до 30%, у традиционных перевозчиков — до 10%.

Обратиться в Росавиацию и рекомендовать запретить перевозчикам автоматически включать страховку в билеты планирует в ближайшие дни Общероссийское объединение пассажиров.

Ранее сообщалось, что Ассоциация экплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ с предложением о трех новых мерах господдержки российской авиаотрасли.