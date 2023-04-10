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«Росатом» потребовал от Финляндии вернуть займ после разрыва контракта по АЭС

«Росатом» после разрыва Финляндией контракта по АЭС потребовал вернуть заем на €920,5 млн

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Fennovoima/CC BY-SA 2.0

Госкорпорация «Росатом» потребовала от проектной компании Fennovoima, которая в 2022 году в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, досрочно вернуть займ в размере €920,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчет группы «Атомэнергопром» (входит в «Росатом», консолидирует все гражданские активы атомной отрасли РФ) по МСФО за 2022 год.

В нем указывается, что международные арбитражи рассматривают иски организаций «Атомэнергопрома» на общую сумму около €3 млрд из-за разрыва финской стороной данного контракта.

«Дополнительно организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy», — сказано в документе.

Как отмечается в отчете, Fennovoima получила этот займ для финансирования строительства АЭС «Ханхикиви-1».

Также российская сторона потребовала компенсировать стоимость принадлежащих ей акций финской компании в связи с расторжением акционерного соглашения, говорится в документе.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев призвал Финляндию, которая разорвала контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», строить ее на свои средства.

Он обратил внимание, что в декабре Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) признал расторжение контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» со стороны проектной компании Fennovoima неправомерным. Такое решение наделяет корпорацию правом требовать возмещения убытков.

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