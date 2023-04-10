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Предприниматель Лена Ленина стала жертвой мошенников при покупке жилья на Кипре

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РИА Новости

Российский автор блога, владелица сети маникюрных салонов Лена Ленина в 2019 году подписала договор на покупку еще не построенных апартаментов на Кипре, внесла предоплату в размере 40% от стоимости, но недвижимость так и не увидела. Об этом она рассказала в интервью MK.RU.

По ее словам, в документе на оформление недвижимости в собственность было прописано, что жилье должны достроить к 2020 году. Позднее, по словам женщины, президент этой девелоперской компании на ее свадьбе в Москве подарил ей оставшиеся 60% стоимости этих апартаментов. Произошло дарение в присутствии певицы Ларисы Долиной, боксера Кости Цзю и некоторых других знаменитостей.

Через время уже новый президент компании-застройщика сообщил Лениной, что договор с ней недействителен.

«Будьте осторожны и не связывайтесь с нечистоплотными компаниями. Справляйтесь о репутации. И точно никогда не покупайте по плану или на уровне котлована. Могут кинуть, как только цены вырастут», — сказала Ленина.

В первой половине января аналитики компании Skolkovo Realty сообщили, что с января по ноябрь 2022 года спрос россиян на покупку недвижимости на Кипре вырос на 14,67% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года.

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