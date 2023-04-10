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Экс-премьер Пакистана заявил, что Исламабад хотел бы получать нефть из России, как Индия

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Faisal Mahmood/Reuters

Исламабад хотел бы покупать дешевую российскую нефть, как это делает соседняя Индия. Об этом заявил бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, написала газета The Times of India.

«Мы хотели получать дешевую российскую сырую нефть, как Индия, но этого не случилось, так как, к сожалению, мое правительство пало из-за вотума недоверия», — сказал он.

Имран Хан возглавил пакистанское правительство в 2018 году. В апреле 2022 года он ушел в отставку, после вынесения вотума недоверия со стороны парламента. 24 февраля 2022 года Имран Хан находился с визитом в Москве, став первым пакистанским премьером, посетившим Россию за последние 23 года.

Во второй половине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что компании из России и Пакистана обсуждают вопрос поставок российской нефти в южноазиатскую страну. Поставки должны начаться в мае 2023 года.

Ранее 10 апреля аналитики компании Vortexa представили данные, согласно которым Россия в марте 2023 года стала лидером по объему поставок нефти в Индию шестой месяц подряд. Доля российской нефти в индийском импорте в марте выросла до 34%.

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