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Baza сообщила, что в России из-за санкций начался дефицит пробок для вина и шампанского

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Depositphotos

В России из-за санкций начался дефицит пробок из пробкового дуба. Об этом написали в Telegram-канале Baza со ссылкой на сообщения нескольких источников среди отечественных производителей вина.

По словам собеседников канала, в результате ограничительных мер российским компаниям приходится покупать пробки в Турции и на Кипре, что дороже на 20 — 30%. Прежде изделия импортировали из Европы. К 2024 году переориентация закупок приведет к росту цен для конечных потребителей.

Как сообщили каналу эксперты в области вина, бутылки с пробками — особенно это касается вин с долгой выдержкой — могут перейти в разряд «верхнего ценового сегмента». Для обычных сортов начнут применять пластиковые пробки или алюминиевые винты.

Кроме того, дубовые бочки для выдержки вин уже начали менять на алюминиевые из-за санкций, что приводит к потере аромата и вкуса напитка.

Во второй половине марта газета «Коммерсантъ» написала, что крупные российские винодельни планируют запустить безалкогольные версии своих напитков для увеличения доли на рынке.

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