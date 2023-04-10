Cumhuriyet: решение ОПЕК+ о снижении добычи показало, что нефтедолларовая система «трещит по швам»

Решение ряда стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о резком сокращении объемов суточной нефтедобычи продемонстрировало шаткое положение, в которое к настоящему времени попала глобальная нефтедолларовая система. Все больше стран стремятся выражают готовность вести торговлю в национальных валютах, что также подрывает позиции мировой резервной валюты — американского доллара, сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

Кроме России и Саудовской Аравии о планах сократить уровень суточной нефтедобычи заявили и другие страны ОПЕК+. Так, ОАЭ уменьшит добычу на 144 тысяч баррелей в сутки, Оман — на 40 тыс., Кувейт — на 128 тыс., Алжир — на 48 тыс., Ирак — на 211 тыс. В общей сложности страны альянса выразили готовность сократить суммарную нефтедобычу на более чем 1,5 млн баррелей в сутки.

«На фоне второго за пять месяцев решения группы ОПЕК+ о сокращении добычи нефти наперекор США и увеличения количества стран, начинающих вести торговлю в национальных валютах, нефтедолларовая система трещит по швам. Если такие страны ОПЕК, как Саудовская Аравия, решат продавать нефть в других валютах, это будет означать крах американской экономической системы и большую катастрофу», — пишет обозреватель Мехмет Али Гюллер, ссылаясь на слова бывшего помощника министра финансов США Моники Кроули.

В настоящее время власти США не объявляют дефолт по выплатам по растущему государственному долгу по одной причине — монополии американского доллара в мировой финансовой системе. Если этой монополии не станет, внутренняя экономическая ситуация в Соединенных Штатах резко ухудшится, утверждает автор статьи.

«Пока существует долларовая монополия, США могут печатать столько денег, сколько захотят, а займов, которые они взяли и возьмут, будет столько же, сколько бумаги и краски... Однако, по мере нарастания тенденции отказа от доллара, глобальная сила американской валюты улетучится, и США окажутся в экономическом тупике», — пришел к выводу Гюллер.

9 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники сообщило, что в настоящее время Саудовская Аравия фактически диктует свои правила игры на мировом нефтяном рынке. Это связано с продавливанием Эр-Риядом решения о снижении суточного объема добычи сырья в ряде стран ОПЕК+.