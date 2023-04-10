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«Ведомости»: российские банки попросили субсидий на замену терминалов Ingenico для приема карт

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Ассоциация банков России (АБР) попросила Минпромторг выделить участникам платежного рынка субсидии на импортозамещение POS-терминалов французского производителя Ingenico, который ушел с внутреннего рынка РФ в середине прошлого года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо АБР директору департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никите Кузнецову.

До своего окончательного ухода с российского рынка компания Ingenico занимала порядка 50% всех работающих аппаратов в стране. По предварительным оценкам, участникам рынка потребуется минимум 40 млрд рублей на вынужденную замену оборудования, уточняется в статье.

«Ассоциация банков России (АБР) попросила Минпромторг выделить субсидии представителям платежной индустрии на импортозамещение POS-терминалов для приема карт французского производителя Ingenico, который ушел с российского рынка <....> На долю терминалов Ingenico приходится порядка 50% всех работающих аппаратов на рынке, или около 2 млн шт.», — заключается в материале.

26 января агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации сообщило, что французская компания Ingenico, которая занимается производством терминалов оплаты для банковских карт, покинула российский рынок еще в 2022 году. Фирма прекратила деятельность на внутреннем рынке РФ еще в середине прошлого года.

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