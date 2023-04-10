Продажи мюслей и каш быстрого приготовления в России упали на 11,6% за год

Россияне стали меньше покупать мюсли и каш быстрого приготовления. Их продажи в России в натуральном выражении с февраля прошлого по февраль этого года снизились на 11,6%. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

По данным компании, показатели падают второй год подряд. С февраля 2021 года по февраль 2022 года они уменьшились на 7,1%. В денежном выражении объем продаж увеличился — на 4,1% за каждый период.

Среди готовых завтраков наиболее заметно в натуральном выражении просели продажи мюсли. Показатели упали на 13,9% с февраля 2021 года по февраль 2022-го и в следующие 12 месяцев. Продажи хлопьев сократились на 8,6% и на 12,8% соответственно.

Гендиректор аналитического агентства на потребительском рынке РФ «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что готовые зараки — не самое дешевое решение, и снижения их продаж можно объяснить переходом потребителей к модели жесткой экономии.

«Причина снижения продаж каш быстрого приготовления — в общем замедлении спроса и более бережливом подходе потребителей к повседневным расходам», — согласился председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли Игорь Караваев.

Как ранее сообщалось, многие дорогие рестораны в России стали вводить в свои меню завтраки, чтобы снизить средний чек для посетителей.