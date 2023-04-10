Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье с января по март 2023 года

Нейросеть вычислила российские города, в которых стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке подешевела сильнее всего по итогам первого квартала этого года (с января по март). Сильнее всего стоимость «квадрата» снизилась в Севастополе, Калининграде и Казани. Об этом написало РБК со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании SRG.

Динамику цен на квадратный метр в 50 российских городах с самыми крупными рынками вторичного жилья провела автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения.

По данным нейросети, больше всего стоимость «квадрата» в первом квартале упала в Калининграде. С января по март цены на него снизились на 3,5%, до 108,1 тыс. руб. Второе место оказалось у Севастополя. За январь-март стоимость квадратного метра там уменьшилась в среднем на 2,3% и составила 148,5 тыс. руб. В топ-3 также вошла Казань с квартальным снижением цен на 1,3%. Сейчас «квадрат» жилья там стоит в среднем 140,9 тыс. руб.

Также стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась в Курске, Санкт-Петербурге, Брянске и Москве, определила нейросеть.

В целом по России с января по март 2023 года цены на вторичное жилье увеличились на 1,7%. Сейчас квадратный метр в этом сегменте в среднем стоит 102 тыс. руб. против 100,3 тыс. руб. в конце 2022 года.