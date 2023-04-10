«Ъ»: Минфин рассматривает возможность увеличить НДПИ на уголь в октябре-декабре 2023 года

Минфин РФ рассматривает возможность увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале 2023 года. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин», — рассказали газете в пресс-службе Минфина.

Министерство повышало налоги для представителей угольной отрасли в 2022 году и первом квартале 2023 года.

Участники рынка не стали комментировать планы Министерства по очередному повышению сборов. При этом угольные компании сейчас не предоставляют финансовую отчетность. Согласно данным Росстата, в январе этого года сальдированная прибыль угольных компаний снизилась на 62,7%, до 39 млрд руб., а доля прибыльных компаний упала до 58,4%.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что сейчас говорить о финансовом благополучии отрасли не приходится, а цены на энергетический уголь на всех основных площадках снижаются.

«В Европе, где в прошлом году были рекордные цены, теперь уголь подешевел до $135-140 за тонну, в Китае он стоит около $160 за тонну», — сказал Гришунин.

По оценкам аналитика, возможностей для роста НДПИ «не просматривается».