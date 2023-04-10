Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: Минфин рассматривает возможность увеличить НДПИ на уголь в октябре-декабре 2023 года

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Минфин РФ рассматривает возможность увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале 2023 года. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин», — рассказали газете в пресс-службе Минфина.

Министерство повышало налоги для представителей угольной отрасли в 2022 году и первом квартале 2023 года.

Участники рынка не стали комментировать планы Министерства по очередному повышению сборов. При этом угольные компании сейчас не предоставляют финансовую отчетность. Согласно данным Росстата, в январе этого года сальдированная прибыль угольных компаний снизилась на 62,7%, до 39 млрд руб., а доля прибыльных компаний упала до 58,4%.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что сейчас говорить о финансовом благополучии отрасли не приходится, а цены на энергетический уголь на всех основных площадках снижаются.

«В Европе, где в прошлом году были рекордные цены, теперь уголь подешевел до $135-140 за тонну, в Китае он стоит около $160 за тонну», — сказал Гришунин.

По оценкам аналитика, возможностей для роста НДПИ «не просматривается».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях