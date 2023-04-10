Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ

close
100%
Freepik

Параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ, пишет газета «Коммерсант».

В публикации отмечается, что спрос на складские площади в Белоруссии, Казахстане, Киргизии вырос вдвое.

В NF Group указали, что компаниям из России требуется около 400 тыс. кв. м для хранения в странах постсоветского пространства из-за значительного объема параллельного импорта.

В Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободные площади почти отсутствуют, в Белоруссии составляют не более 2,8% из 1,6 млн кв. м на готовых объектах, в Узбекистане — 4,5% от 207 тыс. кв. м.

Подчеркивается, что нехватка складов осложняется рост объемов параллельного импорта.

В марте Минпромторг утвердил обновленный список товаров, которые разрешены к параллельному импорту в Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях