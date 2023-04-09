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Fox News: в США предложили американцам красить на Пасху картофель вместо яиц

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Bebeto Matthews/AP

Американский телеканал Fox News рассказал, что в США стала распространяться статья компании по маркетингу Potatoes USA, в которой предлагают устраивать традиционную пасхальную охоту не на яйца, а на картофель.

По мнению авторов предложения, данная альтернатива поможет сэкономить на фоне выросших цен на яйца, а также будет безопасной для детей. Отмечается, что не найденные во время игры яйца могут остаться лежать на долгий период и стать причиной неприятного запаха.

Телеканал отмечает, что цены на яйца в феврале этого года в США были на 55% выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Цены на картофель при этом выросли только на 14%.

Опрошенные каналом американцы рассказали, что им данная альтернатива не очень нравится и они не готовы сэкономить на пасхальной традиции.

Ранее нутрициолог и основатель клиники «Доктора Зубаревой» Наталья Зубарева рассказала «Газете.Ru», что сегодня существует множество способов покраски яиц на Пасху, однако не все они безопасны.

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