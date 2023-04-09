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Аналитик Васильев заявил, что резкое ослабление рубля может разогнать уровень инфляции

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Слишком быстрое и сильное ослабление рубля разгоняет инфляцию, а укрепление курса доллара выше 80 рублей вреда экономике России не нанесет. Об этом агентству «Прайм» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Большой вред экономике несет не уровень курса нацвалюты, а ее повышенная волатильность, так как не позволяет бизнесу, правительству и гражданам эффективно планировать экономическую деятельность», — отметил Васильев.

По его словам, ослабление рубля может разогнать инфляцию в стране. Так, с начала года курс доллара усилился на 14%, а потребительские цены подросли всего на 1,6%. Поэтому, вполне вероятно, что импортеры начнут перекладывать рост издержек в потребительские товары.

Он добавил, что в базовом сценарии инфляция летом превысит целевую отметку и к концу года достигнет 7,5%. Все это может случиться из-за ослабления рубля, экономических сложностей и дефицита бюджета.

Ранее в воскресенье инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что решения ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о сокращении объемов суточной добычи нефти до конца текущего года может стабилизировать курс рубля, несмотря на резкое падение курса российской валюты к мировым расчетным единицам за последние месяцы.

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