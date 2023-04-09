Bloomberg: Disney и Apple предупредили о проблемах из-за вывода активов Китая

Disney, Apple и другие компании из США могут столкнуться с большими проблемами при отделении от экономики Китая. Об этом агентству Bloomberg заявил глава специального комитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Коммунистической партией Китая, конгрессмен-республиканец Майк Галлахер.

«Apple — в центре самого сложного аспекта соперничества, а именно: компаниям с широким присутствием в Китае придется смириться с тем фактом, что некоторая форма выборочного экономического разделения неизбежна», — отметил Галлахер.

По его словам, отношения с Китаем не будут разорваны в ближайшее время, хотя определенный рост напряженности все равно есть. Однако, вместо разрыва может произойти «избирательное отделение» в виде вывода ряда цепочек поставок из Китая, что увеличит расходы бизнеса.

Он добавил, что американские компании пожелали услышать четкие указания по поводу того, каких сфер экономики Китая надо сторониться. При этом почти все компании поддержали ограничения по вложению средств в разработку китайского ИИ, квантовых вычислений и прочих технологий двойного назначения.

5 марта основатель компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус заявил, что потенциальным инвесторам в ценные активы Китая следует быть «очень, очень осторожными» из-за возможных проблем с выводом денежных средств из страны. Местные власти выдвигают «безумные» требования, например, предоставить данные о происхождении денег за последние 20 лет.