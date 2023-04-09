РИА Новости: Россия заняла 50-е место в рейтинге стран с самой высокой инфляцией в феврале

По итогам февраля текущего года Россия с показателем 10,99% оказалась на 50-м месте в рейтинге стран мира с самым большим уровнем инфляции. Наиболее значительные темы роста потребительских цен были зафиксированы в Ливане (190%), сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

«Наиболее высокая инфляция в годовом выражении была зафиксирована в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%). Зимбабве, которая еще месяц назад была лидером рейтинга с инфляцией в 230%, в феврале опустилась на третью строчку с 92,3% <....> В целом половина стран мира в феврале фиксировали темпы роста цен выше 8,7%, сюда входит и Россия с показателем 10,99%, расположившаяся на 50-м месте», — говорится в материале.

В пятерку стран с наиболее высокой инфляцией по итогам последнем месяца зимы текущего года также вошли Судан (63,3%) и Суринам (58%). Соседями России по рейтингу стали Маврикий (11%) и Австрия (10,9%), заключается в заметке.

8 апреля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в настоящее время глобальная экономика по-прежнему находится в уязвимом положении. Одна из причин — агрессивные попытки ведущих Центробанков сдержать инфляцию с помощью резкого роста ключевых ставок.