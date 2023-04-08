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Inc: Google начислила случайным людям от $10 до $1000

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Paresh Dave/Reuters

Компания Google по ошибке перевела случайным пользователям гонорары в размере $10-1 тыс., которые предназначались сотрудникам. Об этом сообщил журнал Inc. со ссылкой на форум Reddit.

«Изначально эти выплаты должны были получить в качестве гонораров за тесты системы денежных переводов сотрудники Google — они начислялись по программе вознаграждения Google Pay, в рамках которой обычно присылается кешбэк. Однако из-за ошибки деньги попали к другим пользователям», — следует из статьи.

Как пишет Inc., разработчик Мишаал Рахман в своем твиттере опубликовал скриншот сообщения от компании. Из него следует, что если Google найдет способ вернуть деньги, то заберет их обратно. В случае, если у компании это сделать не получится, они останутся на счете пользователя.

По информации интернет-издания ArsTechnica, Google не станет забирать у пользователей ошибочно переведенные им деньги.

В сентябре 2022 года Goggle также совершила ошибочный перевод средств – «белый хакер» Сэм Карри получил от компании около $250 тыс. Карри обратился в службу поддержки, однако представители компании три недели не выходили с ним на связь и не пытались вернуть деньги.

Как ранее сообщалось, Google намерена внедрить в свою поисковую систему функцию разговорного искусственного интеллекта.

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