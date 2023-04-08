Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FP: «зеленая повестка» поможет Европе уменьшить зависимость от США

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Европейские страны могут снизить зависимость от поставок топлива из США при помощи «зеленой повестки». Об этом пишет Foreign Policy.

На фоне стремительно дорожающей энергии, переход Европы на возобновляемые источники энергии кажется максимально обоснованным. Кроме того, именно таким образом регион сможет избежать серьезной зависимости от американского топлива. Кроме того, сейчас нет ни малейших признаков отказа инвесторов от возобновляемых источников энергии.

В публикации указали, что по итогам 2022 года мир осознал, что ископаемое топливо – дорогостоящая западня. Из-за этого в европейском регионе стремительно росли инвестиции в солнечную энергетику. Например, в 2022 году в Европе появилось почти 32 гигаватта новых мощностей солнечной энергетики, что на 33% больше значения годом ранее.

По данным издания, Европа переходит на альтернативные источники энергии, так как не уверена в американской политике и обстановке, которая складывается из-за геополитических кризисов. Поэтому обращение региона в сторону зеленой энергии является достаточно правильным выбором.

17 марта аналитик в области рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что после резкого сокращения поставок российских природных энергоресурсов на фоне международных санкций Германия нарастила зависимость от импорта американского топлива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях