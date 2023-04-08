Dunya: Япония, Индия, Германия и Франция пострадают от роста цен на нефть быстрее всего

Из-за того, что баррель нефти к концу 2023 года может подскочить до $100, сильнее всего пострадают экономики Японии, Индии, Германии и Франции, которые серьезно зависят от поставок нефти. Об этом пишет издание Dunya, ссылаясь на мнение экспертов.

Если цена на нефть вырастет до $100 за баррель из-за сокращения нефтедобычи странами-членами ОПЕК+, это неблагоприятно скажется на экономике десяти стран, кроме США. В частности, пять стран-импортеров нефти пострадают напрямую, и еще пять государств, в том числе Турция, — косвенно, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сильнее всего пострадают те страны, которые сильнее всего зависят от поставок топлива. В частности, непосредственно будут затронуты Япония, Индия, Германия и Франция. Также определенные проблемы будут и у Южной Кореи, где будут затронуты определенные области промышленности.

По мнению экспертов, развивающиеся рынки, у которых не так много валюты, также пострадают от роста цен на нефть. Однако такая цена на топливо не будет постоянной. В долгосрочной перспективе цена за баррель нефти будет варьироваться в диапазоне от $80 до $90.

4 апреля генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны намерены пристально отслеживать возможное влияние на японскую экономику решения стран-участниц ОПЕК+ сократить добычу нефти для поддержания стабильности энергетического рынка.