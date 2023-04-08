В Крыму заявили о планах РФ и Венесуэлы создать совместную судоходную компанию

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики и Венесуэлы намерены создать совместную судоходную компанию для сотрудничества и торговли. Об этом он сообщил ТАСС.

Создание крымско-венесуэльских рабочих групп, в том числе по логистике, запланировано по инициативе венесуэльской стороны, рассказал Константинов и отметил, что Венесуэла заинтересована в расширении объемов взаимной торговли, в том числе в поставке зерна из Крыма, продукции бромного и химического производства.

В свою очередь, Крым готов поставлять эту продукцию и заинтересован в организации потока венесуэльских туристов и студентов, которые могут проходить обучение на базе Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского, подчеркнул глава крымского парламента и указал на то, что Венесуэла готова поставлять в Крым кофе, какао, мясо, морепродукты и южные фрукты.

«В этих целях участниками встречи была поддержана идея о создании совместной российско-венесуэльской судоходной компании», — сказал Константинов.

Большой интерес с обеих сторон вызвало предложение об установлении побратимских связей между муниципалитетами Крыма и штатами Венесуэлы, добавил он.

Ранее глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко заявлял, что между Россией и Венесуэлой в скором времени начнет работу прямой транспортный коридор.