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Глава JPMorgan заявил, что банкротство Silicon Valley Bank повысило шансы США на рецессию

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Stephanie Keith/Reuters

Недавнее банкротство крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank повысило шансы на рецессию в США. Такое мнение в интервью телеканалу CNN выразил Джейми Даймон — глава крупнейшего банка в мире, американского конгломерата JPMorgan.

«Мы видим, как люди немного сокращают кредитование, немного урезают его и немного отступают. Это близко к признакам рецессии, хотя (банковский хаос) не обязательно приведет к рецессии», — сказал он.

Под рецессией понимается спад деловой активности в экономике государства, который продолжается на протяжении шести и более месяцев. Главный показатель рецессии — сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

Даймон предупредил, что над американской экономикой нависли «грозовые тучи». Среди основных рисков он назвал ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС), неустойчивую инфляцию и ситуацию на Украине.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

Тогда же власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, согласно которому доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.

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