Минфин оценил дефицит российского бюджета в январе — марте в 2,4 трлн рублей

Дефицит федерального российского бюджета в первом квартале (январь — март) 2023 года составил 2,4 трлн руб. Такую предварительную оценку на своем сайте опубликовала пресс-служба Минфина страны.

Траты казны за отчетный период составили 8,077 трлн руб., доходы — 5,677 трлн руб. Последнее значение на 21% меньше относительно января — марта 2022 года из-за сокращения нефтегазовых доходов.

Нефтегазовые доходы в первом квартале нынешнего года составили 1,635 трлн руб., снизившись на 45% относительно аналогичного периода 2022 года в результате сокращения цены российской экспортной нефти Urals и сокращения объемов продаж за границу природного газа.

На этой неделе в Минфине сообщили об ожидании недополучения 113,6 руб. нефтегазовых доходов, которые могли бы пополнить российский бюджет в апреле.

В первой половине марта глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что доходы бюджетной системы страны за январь — февраль превысили ожидания.

В феврале Силуанов прогнозировал дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года — 2% ВВП.