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Почти половина россиян не хотят покупать жилье из-за возможности вложить деньги в бизнес

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Почти половина россиян – 41% — рассказали, что сейчас при принятии решения о покупке жилья их останавливает то, что накопленные деньги они могут вложить в бизнес. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на опрос коммуникационного агентства Kestler&Wolf.

Кроме того, те, кто в настоящее время не собираются покупать жилье, среди причин такого решения назвали нежелание выплачивать ипотеку в будущем. Еще один фактор – возможные проблемы с поддержанием инфраструктуры со стороны управляющих компаний.

Россияне также озвучили потенциальные угрозы при покупке жилья. 34% респондентов отметили, что опасаются за то, что там не будет ранее заявленной инфраструктуры. 17% опрошенных высказали опасения, что объект не будет соответствовать заявленной концепции. 18% заявили, что их настораживает возможное банкротство застройщика.

28 марта директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что доступность жилья в России не выросла, несмотря на льготную ипотеку. Для того, чтобы позволить себе покупку новой квартиры, рядовому гражданину нужно копить денежные средства на протяжении восьми лет при отсутствии затрат на еду и питье.

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