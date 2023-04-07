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Генеральным директором «ВТБ Лизинг» назначен Антон Мусатов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Генеральным директором «ВТБ Лизинг» назначен Антон Мусатов, более 10 лет занимавший ту же должность в «ВТБ Факторинге», сообщает пресс-служба банка. В его задачи будет входить дальнейшее развитие бизнеса и сферы применения лизинга.

Отмечается, что Мусатов также займется «внедрением новых решений и дополнительных услуг с целью повышения бизнес-показателей клиентов, увеличением доходов лизингового бизнеса ВТБ, в том числе за счет синергии, развития кросс-продаж и партнерства в группе».

За то время, когда Антон Мусатов возглавлял «ВТБ Факторинг», в компании была выстроена эффективная бизнес-модель, способствующая достижению высоких результатов деятельности и добавленной ценности для клиентов, говорится в сообщении.

Так, за десять лет «ВТБ Факторинг» показал десятикратный рост объемов бизнеса, доля рынка по полученному вознаграждению от клиентов в среднем составляла около 40%. Под руководством Мусатова были разработаны и впервые выпущены на рынок продукты, которые впоследствии обеспечили рост всего рынка факторинга: Supply Chain Finance (SCF, Агентский факторинг), ABL-финансирование материальных активов, долгосрочный ESG-факторинг, инвойс-дискаунтинг, партнерские проекты в совместных компаниях, совершена первая в стране сделка с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) под обеспечение денежных требований.

«Новое назначение – это комплексные задачи, которые предстоит решать. Главным образом, это дальнейший рост объемов бизнеса, продолжение повышения технологичности и клиентского опыта как в сегменте автолизинга, так и корпоративных сегментах, расширение практики применения лизинга в новых и смежных рыночных нишах», — заявил Антон Мусатов.

По его словам, в приоритет будет ставиться развитие цифровизации продуктов, улучшение клиентского опыта, совершенствование процессов для повышения удовлетворенности клиентов продуктами и взаимодействием с «ВТБ Лизинг», адаптация бизнес-процессов к изменениям на рынке и внешним вызовам.

«Достижению этих целей в том числе будет способствовать применение в лизинге успешных практик и подходов к развитию и трансформации рынка факторинга, который мы использовали в сегменте коммерческого финансирования, где группа ВТБ уже более десяти лет является главным поставщиком инноваций и законодателем трендов», — добавил Мусатов.

Сообщается также, что генеральным директором «ВТБ Факторинга» назначен Игорь Внуков, ранее возглавлявший дирекцию по работе с клиентами этой структуры.

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