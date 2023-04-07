Торговая палата заявила о росте товарооборота между РФ и Венесуэлой до $300 млн в месяц

Глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко заявил, что товарооборот между РФ и Венесуэлой может вырасти до $300 млн в месяц после открытия прямого транспортного коридора. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Фроленко, прямой транспортный коридор поможет решить все логистические проблемы. Увеличение товарооборота до $300 млн в месяц не учитывает продажу нефти.

«Мы просчитывали, где-то в пределах 300 миллионов долларов в месяц мог бы быть товарооборот, это без нефти», — пояснил Фроленко.

Ранее китайская Лаборатория исследования дальнего космоса (DSEL) сообщала, что Китай пригласил Венесуэлу строить лунную базу вместе с Россией. Такое заявление было сделано после визита главы Боливарианского агентства космической деятельности (ABAE) Марглад Бенкомо в Китай.

Таким образом, Венесуэла станет первой страной, которая присоединится к Китаю и России в этом проекте.